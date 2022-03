USA har anslått at Russland samlet 150.000 soldater og fly, artilleri, stridsvogner og andre våpen langs grensa mot Ukraina før invasjonen ble innledet 24. februar.

– For første gang kan det være at de er litt under 90 prosent, sa han i en brifing til amerikanske journalister, som det amerikanske forsvarsdepartementet har publisert.

Det ble ikke lagt fram bevis for påstanden. Videre ble det blant annet hevdet at den russiske invasjonen lider av store logistikkproblemer og problemer med moralen, skriver The Guardian.

Sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Det hvite hus anslo tirsdag at det er snakk om tusenvis av tap på russisk side, men ønsket ikke å gi et presist anslag.

Det ukrainske forsvaret sa tirsdag at det mener russiske styrker bare har nok ammunisjon, mat og drivstoff til tre dager, og at det har kommet meldinger om at hundrevis av russiske soldater har desertert.