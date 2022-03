New Zealand lemper på koronarestriksjonene

Antallsbegrensninger på samlinger utendørs skrotes sent fredag, og dermed vil sportsarrangementer og konserter kunne gå for fulle tribuner, sier Ardern.

Vaksinepass vil ikke lenger være påbudt fra 4. april, og også de fleste vaksinekrav vil droppes. De vil fortsatt gjelde for ansatte i helsevesenet og folk som jobber på grensa.

– Dette er ikke slutten, men det er en slags ny start, sier Ardern til journalister. Kunngjøringen kommer en uke etter at statsministeren la fram planer om å åpne New Zealands grenser raskere enn det som først var planen.

New Zealand har fått ros for å ha klart å holde covid-19 ute av landet gjennom store deler av pandemien, men landet er for øyeblikket inne i en omikron-bølge, med nesten 21.000 nye smittetilfeller tirsdag.

Befolkningen er imidlertid i stor grad immun, og det har kun blitt registrert 177 koronarelaterte dødsfall i en befolkning på fem millioner.

– Vi har lyktes, men det har også vært jævlig vanskelig, sier Ardern.

Videre takker hun landets befolkning for alt de har ofret i de to årene som har gått siden landet først stengte ned på grunn av pandemien.