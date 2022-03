Tornado rammet New Orleans

Den nasjonale værtjenesten NWS har lagt ut en video av tornadoen i den østlige delen av New Orleans. Den synes å ha startet i en av byens forsteder, før den flyttet seg øst over Mississippi-elva og inn i byens østlige deler.

Lokale myndigheter melder om «alvorlige skader» på boliger i New Orleans-forstaden Arabi, der den lokale TV-stasjonen WDSU får opplyst at minst en person er død. Bilder fra området viser raserte boliger, mens strømlinjer og lyktestolper ligger strødd langs gatene.

Guy McGinnis, som leder St. Bernard fylke, sier til WWL-TV at det er «utbredte skader» i delene av fylket som grenser mot New Orleans i øst. Letemannskaper går gjennom boliger på leting etter folk, og de har rykket ut til minst to nødanrop fra folk som satt fast i hjemmene sine.

Det er uklart om noen mennesker er skadd i New Orleans. Storbyområdet blir ofte rammet av hardt uvær og kraftig nedbør, men det er sjelden en tornado går gjennom byen.

Stormen har skapt flere tornadoer som har herjet i Texas, Oklahoma og Mississippi før den rammet Louisiana, der New Orleans ligger.

I Texas døde en 73 år gammel kvinne i Sherwood Shores, som ligger ni og en halv mil nord for storbyen Dallas. Det er uklart hvordan.