Macron har snakket med Putin igjen

De to snakket om krigen i Ukraina, deriblant betingelser for en eventuell våpenhvile. De kom ikke til enighet, men Macron er fortsatt overbevist om at det er viktig å fortsette å snakke med Vladimir Putin, heter det i en uttalelse fra Élysée-palasset.

Ifølge en uttalelse fra Kreml hadde de to presidentene «en detaljert utveksling av synspunkter på Ukraina-situasjonen, deriblant om de pågående forhandlingene mellom ukrainske og russiske representanter».

Siden den russiske invasjonen av Ukraina startet 24. februar, har Macron flere ganger snakket med både Putin og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.