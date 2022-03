Russisk journalist siktet for spredning av falsk informasjon

Aleksandr Nevzorov jobbet tidligere i den russiske statskanalen Pervij Kanal (Kanal 1). Nå har han sin egen kanal på YouTube.

Tirsdag meldte organisasjonen Reportere uten grenser at han er siktet for brudd på en ny lov som ble vedtatt av russiske myndigheter tidligere i mars, melder Sky News.

Spredning av det Kreml mener er falske opplysninger om hva russiske styrker gjør i Ukraina, kan nå gi opptil 15 års fengsel.

Loven ser ut til å være et forsøk på å kneble all informasjon om krigen i Ukraina som ikke stemmer med det offisielle bildet som russiske myndigheter ønsker å gi. Kreml har insistert på at det ikke er noen krig i Ukraina, men at de har iverksatt det de kaller en «militær spesialoperasjon».