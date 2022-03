Advokat: 18-åring har tilstått drap på to lærere i Malmö

Advokaten Anders Elison var tirsdag til stede under et avhør med 18-åringen. Han sier at den unge mannen har fortalt i detalj hva som skjedde under angrepet.

Han vil ikke si om 18-åringen har noen koblinger til kvinnene, og han beskriver motivet som vanskelig å forstå. Ifølge Elison kommer trolig fengslingsmøtet til å bli avholdt onsdag.

18-åringen er elev ved Malmö Latinskola, der har gikk til angrep på de to lærerne ved 17-tiden mandag. Samme kveld ble det klart at begge døde etter å ha blitt brakt til sykehus med kritiske skader.

Ifølge svenske medier var mannen bevæpnet med en øks og en kniv. Han ringte selv politiet for fortalte hva han hadde gjort. Like etter ble han pågrepet inne på skolen.