Guterres: Denne krigen er umulig å vinne

– Denne krigen går ingensteds, og det fort, sa Guterres på et pressetreff tirsdag.

– I mer enn to uker har Mariupol vært omringet av russiske styrker og blitt nådeløst bombet, beskutt og angrepet. Og for hva? Selv om Mariupol faller, kan ikke Ukraina erobres by for by, gate for gate, hus for hus, sa han.

Guterres la til at det eneste utfallet på ytterligere kamper var mer lidelse, mer ødeleggelse og mer redsel. Han tror imidlertid at det er tegn til framgang i forhandlingene mellom Russland og Ukraina.

– Det er nok på bordet til å stoppe fiendtlighetene nå og forhandle på alvor. Denne krigen er umulig å vinne. Før eller siden må den flyttes fra slagmarken til forhandlingsbordet. Det er uunngåelig, slo Guterres fast.