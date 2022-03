– Khersons 300.000 innbyggere står foran en humanitær katastrofe på grunn av de russiske styrkenes blokade, skriver talsperson for utenriksdepartementet, Oleg Nikolenko, på Twitter.

Byen har vært under russiske styrkers kontroll i omtrent to uker.

Ifølge Nikolenko nekter Russland å åpne humanitære korridorer for å evakuere sivile fra byen. Han ber om at Russlands «barbariske taktikker» blir stanset før det er for seint.