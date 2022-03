Rapport: Russiske generaler dør i Ukraina fordi de sliter med å få vernepliktige til å følge ordre

Ifølge ukrainske og amerikanske tjenestemenn skal ukrainerne ha drept så mange som fem høytstående russiske generaler så langt i krigen. Sammenlignet med tidligere kriger er antallet uvanlig høyt.

I en ny etterretningsrapport kommer det frem at årsaken trolig er svikt i de russiske kommunikasjonssystemene, som gjør at det er vanskelig å få de uerfarne vernepliktige soldatene til å følge ordre. Det sier en anonym europeisk diplomat som er orientert om rapporten til Foreign Policy Magazine.

Business Insider omtalte saken først.

– De sliter med å få ordrene sine gjennom

Ifølge den europeiske diplomaten skal kommunikasjonssvikten føre til at generalene må ta stillinger nærmere fronten for å gi ordre til de vernepliktige.

Til tross for at Russlands president Vladimir Putin først gikk ut og nektet for at vernepliktige tar del i krigen mot Ukraina, ble det en ukes tid senere avslørt at de likevel gjorde det.

Ifølge eksperter er vernepliktige tropper ofte dårlig trent og har lav moral.

– De sliter med å få ordrene sine gjennom i frontlinjen, dermed må generalene gå til frontlinjen for å få ting til å skje, noe som setter dem i mye større risiko enn du normalt ville sett, sier den europeiske diplomaten.

Russiske generaler er generelt i større risiko

Ifølge diplomaten skal omtrent 20 prosent av Russlands øverste kommandanter ha blitt drept i konflikten. Dette skal også ha vært med på å redusere styrkenes militære effektivitet og satt en stopper for store fremskritt.

I tillegg hevder en tidligere rapport publisert på Business Insider mandag at russiske generaler generelt er i større risiko enn sine amerikanske kolleger fordi de har forskjellig kommandostruktur.

I den russiske strukturen får lavere rangerte offiserer mindre autonomi og krever tettere involvering av generaler.