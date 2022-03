USA: Tegn på at ukrainske styrker er mer offensive

Ukrainas motstand mot de russiske styrkene, støttet av forsyninger av militært utstyr og våpen fra vestlige land, har vært uventet hard og nå er deres styrker på enkelte steder i en offensiv, sier talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet, John Kirby, til CNN.

– De går etter russerne og driver dem ut av steder de tidligere har erobret. Vi har sett denne endringen i momentum nå de siste dagene, sier han, og legger til at dette blant annet gjelder i Mykolajiv i sør.

Han kunne ikke bekrefte påstander fra Ukraina om at de har erobret tilbake minst én by og venter å ta flere de kommende dagene, men sa at en slik utvikling ville være i tråd med det USA har sett.