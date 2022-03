Høyesterett vil ikke behandle anke – straffen for dobbeltdrap i Stavanger opprettholdes

En 44 år gammel mann ble dømt til 21 års fengsel for drap på sin ekskone og hennes nye kjæreste på Storhaug i Stavanger i juni 2020. Dommen på 21 års fengsel i Sør-Rogaland tingrett i fjor ble opprettholdt i Gulating lagmannsrett i februar i år. Senere samme måned anket mannen til Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig kommet fram til at anken ikke skal «tillates fremmet», skriver Stavanger Aftenblad.

Den dømte tilsto drapene etter å ha blitt pågrepet, men trakk tilståelsen før rettssaken i tingretten. Han forklarte i tingretten at det var en annen mann som sto bak drapene, men gikk bort fra denne forklaringen i lagmannsretten. Han nektet straffskyld i begge rettsomgangene, men erkjente i lagmannsretten at det var han som knivstakk og drepte de to.

– Vi tar dette til etterretning, sier 44-åringens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, til Aftenbladet om avslaget.