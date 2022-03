– I motsetning til mange vestlige land, inkludert USA, driver ikke Russland med bandittvirksomhet på statlig nivå, sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov på et pressetreff tirsdag ifølge Sky News.

Kommentarene hans kommer etter at Det hvite hus mandag advarte om at det har kommet signaler om at den russiske regjeringen undersøker mulighetene for et cyberangrep.

USAs president Joe Biden sa også mandag at han tror Russland forbereder seg på flere såkalte falskt flagg-operasjoner – handlinger begått i den hensikt å legge skylden på den andre parten.