– Takket være våre forsvareres heroiske innsats, ble Ukrainas flagg heist over byen Makariv. Fienden ble kastet ut, skriver generalstaben i det ukrainske forsvaret på Facebook, ifølge BBC.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, men kommer tre dager etter at et russisk artilleriangrep drepte sju innbyggere i byen, ifølge lokalt politi.

Gjenerobringen av Makariv ser ut til å ha gitt de ukrainske styrkene mulighet til å ta kontroll over en viktig motorvei og å hindre russiske styrker i å omringe hovedstaden fra nordvest.

Russiske framskritt

Men i forstedene til Kyiv har de russiske styrkene klart å gjøre framskritt. De skal ha tatt over deler av forstedene Busja, Hostomel og Irpin, nordvest for hovedstaden, ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet.

Disse forstedene har vært slagmarker siden den første uka av invasjonen.

I tillegg har russiske og russisk-allierte styrker rykket fram ytterligere fire kilometer inn i Ukraina, sier talsperson Igor Konasjenkov i Russlands forsvarsdepartement.

Ifølge Konasjenkov har landsbyen Urozhaine i Luhansk falt, og det pågår kamper om kontrollen over ytterligere tre landsbyer. Kampene i Luhansk-regionen har i tillegg ført til at Russland og dets allierte har gjort krav på tre bosetninger der, sier Konasjenkov.

Påstandene har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Tirsdag morgen meldte ukrainske regjeringsstyrker at russiske styrker har tatt kontroll over en landkorridor som blokkerer Ukrainas tilgang til Azovhavet. Mariupol, som er omringet av russiske styrker, ligger på denne strekningen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Russland hevder å ha tatt kontroll over deler av Irpin, en forstad til Kyiv. Foto: AP

Mariupol kan falle snart

Ifølge en rapport fra Institute for the Study of War (ISW) vil Mariupol falle innen få uker.

I sin daglige oppdatering om konflikten skriver det amerikanske instituttet at russiske styrker ikke utførte noen offensive operasjoner nær Kyiv mandag. De styrker i stedet sine forsvarsposisjoner, melder BBC.

Også russiske styrker i det nordøstlige Ukraina var stillestående og har vært «ute av stand til å løse logistikkproblemer», skriver ISW.

I Mariupol er situasjonen derimot annerledes, mener instituttet. Her har russiske styrker gjort «sakte, men jevne framskritt», og har beskutt sivil infrastruktur. Instituttet tror byen faller en gang i løpet av de neste ukene.

I tillegg påpeker instituttet at Russland har blitt tvunget til å utplassere reservestyrker av lav kvalitet, inkludert «lavberedskapsenheter» fra helt øst i Russland, for å erstatte tap ved frontlinjen.

Evakuering

Ukrainske styrker vil forsøke å åpne tre humanitære korridorer for å evakuere sivile fra områder rundt den beleirede byen Mariupol tirsdag.

Korridorene vil føre folk fra områdene Berdyansk, Yur'ivka og Nikolske og ta dem fram til Zaporizjzja, ifølge Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk.

Hun sier at transportmidlene trolig ikke vil ha nok plass til alle som ønsker å evakuere tirsdag, og hun ber de som vil flykte om å lytte til informasjon fra de som arrangerer transporten.

– Ingen vil bli etterlatt og det vil skje daglige evakueringer til alle er reddet ut av byen, sier hun i en video på Telegram.

Rundt 130.000 av Mariupols opprinnelige befolkning på 440.000 mennesker er fortsatt i byen, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Endret angrepsmønster

Den begrensede framgangen på bakken, sammen med antatte store tap av personell og materiell, har ført til en endring i handlingsmønster fra russisk side.

Ifølge en tjenesteperson i USAs militære, har Russland økt aktiviteten både i luftrommet og med marinen i Svartehavet. Rundt 300 flytokt har funnet sted de siste 24 timene.

Målet med toktene er å ødelegge kampviljen til de ukrainske forsvarerne.

– De drar ikke veldig langt inn i ukrainsk luftrom, eller oppholder seg der lenge, ettersom ukrainerne forsvarer seg svært smidig, sier tjenestepersonen.

Også Ukraina har trappet opp aktiviteten i lufta for å nekte Russland dominans. Likevel er det svært få tokt som ender i luftkamp mellom jagerfly.

I Svartehavet viser Russland tegn til «økt marineaktivitet» gjennom bruk av krigsskip til bombardement av Odesa, ifølge tjenestepersonen.

Han legger til at det ikke er tegn til noen kommende landgang i byen.

– Det vi ser er et nesten desperat forsøk fra Russlands side på å skape fremdrift og å snu trenden i sin favør, sier han.