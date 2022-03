Dette skjedde i Ukraina i natt

* President Volodymyr Zelenskyj sier seg villig til å droppe en Nato-søknad i bytte mot våpenhvile, russisk tilbaketrekking og garantier for Ukrainas sikkerhet. I et intervju med ukrainske TV-kanaler omtaler han forslaget om et kompromiss både Vesten, Russland og Ukraina kan gå med på.

* Zelenskyj gjentok også oppfordringen til direkte samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Med mindre han møter Putin, er det umulig å forstå om Russland i det hele tatt ønsker å stoppe krigen, sa den ukrainske presidenten.

* Ukrainske regjeringsstyrker hevder å ha drevet russiske invasjonsstyrker ut av byen Makariv, som ligger om lag 60 kilometer vest for hovedstaden Kyiv.

* Generalstaben til det ukrainske forsvaret melder at russiske tropper har tatt kontroll på en «landkorridor», som nå blokkerer Ukrainas tilgang til Azovhavet, der den strategisk viktige havnebyen Mariupol ligger.

* Mens det for øyeblikket er liten framgang i Russlands krigføring i Ukraina, kan Mariupol falle inne få uker, ifølge Institute for the Study of War (ISW). I sin daglige oppdatering om konflikten melder instituttet at russiske styrker gjøre «sakte, men jevne framskritt» i byen, og har beskutt sivil infrastruktur.

* USAs president Joe Biden sier «det er tydelig» at Russland vurderer å bruke kjemiske eller biologiske våpen i Ukraina. Han sier Putin er «trengt opp i et hjørne» og advarer om en kraftig respons fra Vesten, dersom den russiske presidenten tyr til den slags våpen.