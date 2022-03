Biden: Russland vurderer kjemiske våpen

Han advarer om en kraftig respons fra Vesten, dersom det skjer.

– Han er trengt opp i et hjørne, sa Biden om Russlands president Vladimir Putin og bemerket at Russland nylig har anklaget USA for å ha lagre med kjemiske og biologiske våpen i Europa.

– Det er rett og slett ikke sant. Det garanterer jeg dere, sa Biden da han møtte amerikanske bedriftsledere i Washington mandag, lokal tid.

– De hevder også at Ukraina har biologiske og kjemiske våpen. Det er et klart tegn på at han vurderer å bruke begge, sa Biden om Putin.

Biden gjentok at det i så fall vil utløse et kraftfullt svar fra USA og vestlige allierte. Putin «vet at det får alvorlige konsekvenser på grunn av et samlet Nato», sa Biden uten å spesifisere hvilke handlinger som i få fall utløses.

Den russiske regjeringen skal ifølge etterretningsinformasjon være i ferd med å utforske muligheter for potensielle cyberangrep, fortalte presidenten.

– Jeg vil oppfordre våre partnere i privat sektor til å styrke cyberforsvaret umiddelbart, sa Biden.

Han la til at USAs regjering vil «fortsette å bruke alle verktøy til å avskrekke, forstyrre, og om nødvendig svare på cyberangrep mot kritisk infrastruktur».

Biden understreket at mye av den infrastrukturen eies av det private, som ikke kan tvinges til å ta spesifikke grep for å beskytte seg.