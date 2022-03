Zelenskyj maner til fortsatt kamp mot Russland

Zelenskyj ba i en videotale sent mandag kveld om at ukrainere gjør det de kan for å beskytte landet. Ha ba om at inntrengerne blir drevet ut slik at «Ukraina overlever, og vi kan leve sammen med henne i frihet og fred».

Han omtalte de russiske soldatene som «turister med stridsvogner». Soldatene er «slaver av den russiske propagandaen», noe som har endret deres samvittighet, hevdet den ukrainske presidenten.

– De har aldri sett tusenvis av mennesker som ikke er redde for dem, sa han med referanse til en hendelse i Kherson mandag. Russiske soldater skal ha åpnet ild mot sivile som demonstrerte mot den russiske okkupasjonen.

Zelenskyj sa at det kun er sorg i vente for russiske soldater som vender seg mot sivile ukrainere. Ukraina er ikke Russland, sa han.

– Motstand trenger ikke å organiseres her. For ukrainere er motstand en medfødt egenskap, sa han.