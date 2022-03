Storbritannia vurderer å ta over Gazproms britiske del

Britiske myndigheter forbereder seg på å ta over styringen av Gazprom Marketing amp; Trading Retail Ltd, melder Bloomberg.

Blant selskapets kunder er McDonald's og Siemens, samt lokale styresmakter og sykehus rundt om i landet. Det selger imidlertid ikke gass fra morselskapet i Russland.

Den britiske regjeringen ser på flere muligheter og overvåker situasjonen nøye, melder BBC. Regjeringen har ikke kommentert saken, men har via en talsperson bemerker at Storbritannia på ingen måte et avhengig av russisk gass.

Flere kommunestyrer forsøker å avslutte sine kontrakter med Gazprom. Det samme vurderer ifølge BBC også McDonald's og Siemens. Gazprom har så langt ikke kommentert saken.