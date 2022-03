Politiet: To kvinner døde etter angrep på Malmö-skole

De to kvinnene er i 50-årsalderen, ifølge politiets siste oppdatering. Begge jobbet ved Malmö Latinskola, der angrepet skjedde ved 17-tiden mandag.

– Det er med stor sorg vi kan konstatere at to personer mistet livet i denne forferdelige hendelsen, og våre tanker går til deres pårørende og venner, sier leder Petra Stenkula i Malmö politidistrikt i en pressemelding.

En 18 år gammel elev er pågrepet, mistenkt for å ha drept dem med øks og kniv. Han skal selv ha ringt nødnummeret etter angrepet, skriver Aftonbladet.

– Jeg sitter i tredje etasje, og jeg har lagt fra meg våpnene, og jeg har drept to personer, skal han ha sagt, ifølge opplysninger gitt til avisen.

– Bevæpnet politi

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 17.12 mandag ettermiddag. Like etter rykket et stort antall politifolk og flere ambulanser ut til skolen.

Flere elever som hadde samlet seg utenfor skolen, ble bedt om å gå hjem, mens andre ble sittende i klasserommene, mens politiet undersøkte skolelokalene.

– Vi var der tidlig og fikk pågrepet gjerningsmannen. Nå venter et stort arbeid for å kunne forstå hva som har skjedd og det underliggende motivet for denne forferdelige hendelsen, sier Åsa Nilsson, leder av lokalpolitiområde Malmö nord.

Rolig skole

Politiet opplyser at det var om lag 50 personer i skolens lokaler under hendelsen. Den videregående skolen har i alt 1.100 elever.

En lærer som jobber ved skolen, sier til nyhetsbyrået TT at det er flere grunner til at mange elever var på skolen til tross for at klokken var 17. Blant annet skal det ha pågått øvelser til skolerevyen.

– Jeg er i sjokk. Det er en ekstremt rolig skole, og det er vanligvis ikke noe bråk, sier læreren.

Politiet holder pressekonferanse tirsdag klokken 9.30 om hendelsen.