Det var den statskontrollerte russiske avisen Komsomolskaja Pravda som mandag siterte en militærtalsmann som skal ha sagt at 9.861 russiske soldater er drept og 16.153 såret siden krigen brøt ut 24. februar.

Ifølge avisen ble opplysningen gitt som svar på Ukrainas påstand om at Russland har mistet 14.700 soldater hittil i krigen, noe som blir avvist av Kreml.

Men kort tid etter at saken ble publisert, ble den slettet. Avisens redaktør Vladimir Sungorkin hevder overfor BBC at de hadde blitt hacket, og at han vil publisere en forklaring senere.

I flere innlegg i sosiale medier spekuleres det på om saken kan ha blitt publisert av en av avisens ansatte for å protestere mot krigen.

Russland har kun villet bekrefte at 498 russiske soldater er drept i krigen. Det tallet ble kunngjort av det russiske forsvarsdepartementet 2. mars.