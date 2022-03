Politiet: Skadde i Malmö var ikke elever ved skolen

En person er pågrepet, og politiet mener at vedkommende handlet alene.

– Akkurat nå foretas flere etterforskningstiltak, blant annet omfattende avsperringer og avhør. Kriminaltekniker er på plass og åstedsundersøkelse pågår, skriver politiet i en oppdatering klokka 20.30.

De opplyser også at det var cirka 50 personer i skolens lokaler under hendelsen. Den videregående skolen har i alt 1.100 elever, og det skal ha pågått øvelser i forbindelse med en musikal på det aktuelle tidspunktet.

– Grov forbrytelse

Politiet opplyste tidligere at de mistenker at det er begått en grov forbrytelse ved skolen, men flere timer etter at alarmen gikk, er det fortsatt uklart hva som har skjedd.

Tilstanden til de skadde er heller ikke kjent, men øyenvitner har sagt til svenske medier at de to var blodige.

Skolens rektor, Fredrik Hemmensjö, uttalte like etter at hendelsen at det pågikk «dødelig vold» ved skolen.

– Dette er helt fryktelig, sier han til Aftonbladet.

– Bevæpnet politi

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 17.12 mandag ettermiddag. Like etter rykket et stort antall politifolk og flere ambulanser ut til skolen.

– Alt tyder på at det har skjedd inne i skolens lokaler, men mer informasjon har vi ikke nå, sier politiets pressetalsperson Rickard Lundqvist til Aftonbladet.

Flere elever som hadde samlet seg utenfor skolen, ble bedt om å gå hjem, mens andre ble sittende i klasserommene, mens politiet undersøkte skolelokalene.

SVT har snakket med elever på skolen.

– Det kom inn politi som hadde trukket våpen og sa at skolen måtte evakueres. Men vi vet ikke hva som har skjedd, sier de til TV-kanalen.