Hevder Russland står bak falske telefonsamtaler til britisk minister

I forrige uke ble blant annet den britiske forsvarsministeren Ben Wallace oppringt av det han trodde var den ukrainske statsministeren Denys Shmyhal. I ettertid viste det seg at russiske statlige aktører sto bak, hevder Downing Street i en uttalelse.

Det skriver The Guardian.

Frykter at det blir brukt i propaganda

Det har nå spredd seg en frykt i den britiske regjeringen for at Russland kan frigi sitater fra telefonsamtalene for propagandaformål.

Selv gikk Wallace målrettet ut kort tid etter samtalen i forrige uke i et forsøk på å komme i forkant av ethvert forsøk fra Russland på å sirkulere opptak fra den.

Downing Street sier det hele er veldig typisk for Kreml.

– Dette er standard praksis for russiske informasjonsoperasjoner. Desinformasjon er en taktikk rett fra Kreml-håndboken for å prøve å distrahere fra deres ulovlige aktiviteter i Ukraina og menneskerettighetsbruddene som blir begått der, sier en talsperson fra Downing Street.

– Vi ser en rekke distraksjonshistorier og direkte løgner fra Kreml, som gjenspeiler Putins desperasjon når han prøver å skjule omfanget av konflikten og Russlands tabber på slagmarken, fortsetter talspersonen.

Ikke første gang

Det er heller ikke første gangen det skjer. I 2018 snakket Boris Johnson, som på det tidspunktet var utenriksminister, med det han trodde var den armenske statsministeren.

Også i 2015 kom det frem at de britiske myndighetene hadde vært målet for to falske telefonanrop.

I det ene klarte en bedrager som hevdet å være sjefen for GCHQ, Storbritannias etat for signaletterretning, Robert Hannigan å komme igjennom til daværende statsminister David Cameron, på mobilen.