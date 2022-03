– Russland begår krigsforbrytelser. Det som skjer i Mariupol, er en massiv krigsforbrytelse, sa Borrell da han ankom EUs utenriksministermøte mandag morgen.

Han understreket at det er sivile som lider under de russiske angrepene mot den ukrainske havnebyen Mariupol, som i flere uker har vært under beleiring.

Mener Russland bryter krigens regler

Situasjonen er nå så ille at barn må legges i massegraver, folk smelter snø for å få tak i vann, og lik ligger i gatene.

– Det som skjer, er forferdelig og noe vi må fordømme på sterkest mulig vis, sier Borrell.

Utenrikssjefen mener Russland bryter med alle krigens regler. I helgen hevdet det russiske forsvarsdepartementet at de anvender hypersoniske missiler vest i Ukraina.

– Dette er ikke en krig, men ødeleggelse av et folk som lider voldsomt, sier Borrell.

Etterlyser røde linjer

Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis mener det er på tide å diskutere hva som er Europas «røde linjer» i Russlands krigføring mot Ukraina. Landsbergis gjør det klart at hans røde linje alt er krysset.

Sveriges utenriksminister Ann Linde slår på sin side fast at EU må sørge for at krigen ikke eskalerer, blant annet ved å innføre en flyforbudssone over Ukraina. Foto: Denis Balibouse / Reuters

– Vi ser bombing av byer og tusenvis av drepte sivile. Vi er ikke kommet dit ennå, men det finnes en rød linje, sa Landsbergis på vei inn til utenriksministermøtet.

Sveriges utenriksminister Ann Linde slår på sin side fast at EU må sørge for at krigen ikke eskalerer, blant annet ved å innføre en flyforbudssone over Ukraina. Det samme har Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg gjentatt.

– Vi må også tenke på om vi vil bidra til at det blir enda større lidelse i Europa. Kan vi leve med å ha startet tredje verdenskrig?, sier Linde.

Støtter Ukraina

Utenriksministrene i EU møtes mandag for å diskutere situasjonen i Ukraina og ytterligere sanksjoner mot Russland.

Senere samme dag skal utenriksministrene ha et felles møte med EUs forsvarsministre, hvor EUs plan for sikkerhets- og forsvarspolitikk, kalt «strategisk kompass», er tema.

Borrell er tydelig på at forsvarsplanen ikke er svaret på krigen i Ukraina, men en del av svaret.

– Dette er øyeblikket hvor vi må tenke over den europeiske kapasiteten til å stå imot krig.

Etter fellesmøtet skal EUs forsvarsministre ha et eget møte. Der deltar også Ukrainas utenriksminister Oleksij Reznikov over skjerm.

– Vi vil fortsette å støtte Ukraina på alle måter og vil diskutere hvilke sanksjoner vi kan innføre, særlig rettet mot energi, sier Borrell.

Vil blokkere russiske skip

Polen og de baltiske statene har presset på for strengere sanksjoner mot Russland, inkludert importforbud mot russisk olje og gass, men møter motstand hos andre EU-land som er avhengig av denne importen, skriver AP.

Landsbergis mener energidiskusjonen nå vil tvinge seg fram.

– Det er uunngåelig at vi må snakke om energisektoren, og vi må definitivt snakke om olje, sier Landsbergis.

– Det er den største inntekten på Russlands budsjetter og lett å erstatte, supplerer han.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofoed ber på sin side EU om å nekte russiske skip adgang til europeiske havner.

Kofoed vil også bruke EU-samarbeidet til å legge press på land som ennå ikke har tatt stilling til Ukraina-krigen.

– Vi krever at alle land i verden som samarbeider med EU, tar stilling til fordel for folkeretten og det ukrainske folkets rettigheter og sikkerhet, sier Kofoed.