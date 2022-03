Øyene skal være befestet med rakettsystemer som kan ramme fly og skip, lasere og annet utstyr for elektronisk krigføring og jagerfly.

– Dette truer alle nasjoner i nærområdet, sier admiral John C. Aquilino. Han leder USAs største regionale militærkommando, med et mannskap på over 380.000, inkludert sivile.

Opprustingen står i kontrast til Kinas president Xi Jinpings tidligere forsikringer om at de kunstige øyene ikke skulle bli gjort om til militærbaser, sier Aquilino.

– De siste 20 årene har vi etter min mening sett den største militære oppbygningen siden andre verdenskrig fra Kinas side, sier han.

Nyhetsbyrået AP ble med på et rekognoseringstokt over havområdet som Kina forsøker å gjøre krav på, gjennom besittelse av øygruppa Spratly.

I løpet av toktet ble flyet gjentatte ganger advart av kinesiske radiooperatører, om at det på ulovlig vis hadde entret kinesisk territorium. De amerikanske pilotene svarte at de fløy over internasjonalt farvann i tråd med gjeldende internasjonale lover.

– Formålet med øyene er å utvide Kinas offensive kapasiteter utenfor de kontinentale landområdene, sier Aquilino.

– De kan fly jagerfly og bombefly derfra, i tillegg til alle offensive rakettkapasiteter, fortsetter han.

Kina har gjort krav på hele havområdet, som er det mest omstridte i verden. Filippinene, Vietnam, Malaysia, Taiwan og Brunei har også hver sine krav, som til sammen dekker omtrent hele området.