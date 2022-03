Dette skjedde i Ukraina i natt

* President Volodymyr Zelenskyj takket Israel og statsminister Naftali Bennett for arbeidet med få til samtaler på toppnivå mellom Ukraina og Russland. Han antydet også at Jerusalem er det rette stedet å finne fred, dersom det er mulig.

* Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk svarte Russland at det ikke kom på tale å overgi seg i den beleirede Mariupol. Russerne ga havnebyen frist til mandag morgen til å legge ned våpnene i bytte mot fritt leide ut av byen.

* Nødetatene i hovedstaden Kyiv opplyste at minst fire mennesker ble drept i et angrep mot boliger og et kjøpesenter i Podil-distriktet søndag kveld.

* En ammoniakk-lekkasje ved en kjemisk fabrikk i Sumy øst i Ukraina spredde gass i en radius på fem kilometer, ifølge myndighetene tidlig mandag. Lekkasjen oppsto som følge av et russisk luftangrep i 4.30-tiden, melder nettavisen Kyiv Independent og guvernøren i området.

* Kinas ambassadør til USA sa til kanalen CBS at landet hans sender mat, medisiner, soveposer og barnemat, ikke våpen og ammunisjon til Russland. Han utelukket derimot ikke at det kan bli mulig i framtiden.