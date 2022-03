Redd Barna: Seks millioner barn i akutt fare i Ukraina

Rundt ett av fire barn har måttet flykte på grunn av krigen, og barna som fortsatt er i krigssonen, mangler mat, rent vann og medisinsk hjelp.

Samtidig har 489 skoler og 43 sykehus fått skader eller er helt ødelagt, opplyser organisasjonen.

– Skoler burde være et trygt sted for barn og ikke et sted for frykt, skade og død, sier landdirektør Pete Walsh i Ukraina.

Minst 59 barn har blitt drept så langt i krigen, ifølge FN, mens medier antyder at tallet kan være tre ganger så høyt.

– Krigens regler er veldig klare. Barn er ikke legitime mål, heller ikke sykehus og skoler. Vi må beskytte barna i Ukraina for enhver pris, sier Walsh.