Zelenskyj: Israel kan være rett sted for fredssamtaler

Zelenskyj fortalte i sin daglige videotale til ukrainere at Israels statsminister Naftali Bennett forsøkte å fungere som mellommann mellom Kyiv og Moskva, melder Reuters.

Søndag talte Zelenskyj til nasjonalforsamlingen i Israel via videolink.

– Selvfølgelig har Israel sine interesser, en strategi for å beskytte innbyggerne. Vi forstår alt det, sa Zelenskyj sittende ved et skrivebord.

– Statsministeren i Israel prøver å finne en måte å holde samtaler på, og det er vi takknemlige for. Vi er takknemlige for hans innsats, slik at vi før eller siden kan starte samtaler med Russland, muligens i Jerusalem. Det er det rette stedet å finne fred, dersom det er mulig, sa Zelenskyj.