Generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet har bedt den ukrainske motstanden i Mariupol om å legge ned våpnene, ifølge Reuters.

– Alle som legger ned våpnene er garantert trygg ferdsel ut av Mariupol, sier Russlands generaloberst Mikhail Mizintsev og legger til at humanitære korridorer vil bli åpnet ut av Mariupol fra klokken 7 til 9 lokal tid mandag morgen.

Det russiske forsvarsdepartementet ga Ukraina frist til klokken 4.00 norsk tid mandag på å overgi Mariupol.

Avviser tilbudet

Natt til mandag svarer Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk at det ikke kommer på tale å overgi seg.

– Vi har allerede informert Russland om dette, sier hun ifølge avisen Ukrainska Pravda.

Vereshchuk var ikke fornøyd med det russiske forsvarsdepartementets offisielle brev.

– Åtte sider med tilbakevisning av historien og annet tull, sier Ukrainas visestatsminister til den ukrainske avisen Pravda natt til mandag.

Det russiske militæret sendte den ukrainske siden et åtte sider langt brev. Veresjtsjuk sier hun svarte kort med krav om at Russland åpner en humanitær korridor «i stedet for å kaste bort tiden på et åtte sider langt brev».

Tidligere forsøk på å evakuere innbyggere fra Mariupol og andre byer har kun delvis lykkes, og bombeangrepene har fortsatt mens sivile flyktet.

Byrådet i Mariupol anklaget lørdag Russland for å ha fraktet tusener av sivile, særlig kvinner og barn, til Russland mot sin vilje.

Kunstskole angrepet

Tidligere søndag sa ukrainske myndigheter at russiske styrker hadde bombet en kunstskole i Mariupol. President Volodymyr Zelenskyj sier om lag 400 sivile hadde søkt tilflukt på kunstskolen.

– De er under ruinene, og vi vet ikke hvor mange av dem som har overlevd, sa han i en videotale tidlig mandag. Men vi vet at vi helt sikkert kommer til å skyte ned piloten som slapp bomben, som vi har gjort med rundt 100 andre slike massemordere.

Mariupol har vært beleiret i flere uker, og de siste dagene har det vært gatekamper i sentrum av byen.

Dersom Mariupol faller, vil russiske styrker sør og øst i Ukraina kunne samles. Vestlige militæreksperter peker på at styrkene som forsøker å innta Mariupol, et kvartal om gangen, kan være for utslitte til å bidra på andre fronter.