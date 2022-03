Seks drept i angrep mot boligområde i Kyiv

Seks døde skal ha blitt lagt utenfor kjøpesenteret Retroville i Podil-distrikte, ifølge AFP-journalisten. Bombene skal ha ført til store ødeleggelser på kjøpesenteret og laget et flere meter bredt krater i parkeringsplassen utenfor.

Nødetatene i den ukrainske hovedstaden opplyste tidligere at minst fire mennesker ble drept i angrepet, som også rammet boliger.

Bolig- og næringsområdet som er rammet, ligger nord for sentrum av den ukrainske hovedstaden, skriver Reuters.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko meldte om angrepet søndag kveld.

– Flere eksplosjoner i Podil-distriktet. Redningsmannskaper, leger og politi er på stedet, skrev Klitsjko på meldingstjenesten Telegram og la ved et bilde av en brann.

Han sa at flere boliger og et kjøpesenter ble truffet, og at det oppsto en stor brann i kjøpesenteret.

Opplysningene og foto fra stedet er ikke bekreftet fra uavhengig hold.