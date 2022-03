Afghanske dommere ber Taliban om å få jobbene sine tilbake

Etter å ha tatt over makten i Afghanistan i august i fjor avsatte Taliban flere hundre dommere fra landets rettsinstanser og erstattet dem med sine egne medlemmer.

De tidligere dommerne, som blant annet har avsagt dommer mot Taliban- og IS-medlemmer, og sendt narkotikasmuglere og andre kriminelle til fengsel i løpet av de siste tjue årene, sier nå at de er bekymret for sin egen sikkerhet, og at de sliter økonomisk som følge av mangel på inntekt.

På en pressekonferanse søndag krevde de at Taliban-regjeringen i det minste burde gi dem dagpenger dersom de ikke får gå tilbake til dommerjobbene.

En talsperson for Taliban sier at de tidligere dommerne blir etterforsket for å sikre at korrupte personer ikke får jobbe i embetet.