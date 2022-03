På Skys Sophy Ridge-program sa Stefanisjyna at hun absolutt mener at det russiske regimet har utført folkemordshandlinger, og at president Vladimir Putin og de andre russiske lederne er krigsforbrytere.

Hun sa at antall sivile drepte er langt høyere enn antall drepte i de ukrainske regjeringsstyrkene, og hun hevdet at kvinner er blitt voldtatt og drept av russiske soldater.

Stefanisjyna sa at ukrainsk påtalemyndighet allerede har startet gransking i rundt 2.000 saker som gjelder russiske soldater som mistenkes for krigsforbrytelser.