Ordfører Vadym Bojtsjenko sier at de fleste av dem som trolig befant seg i skolen, var kvinner, barn og eldre som bor i området.

Det er ennå ingen opplysninger om skadde i angrepet, men ifølge myndighetene ligger skolen i ruiner, og mange mennesker er fanget under ruinene.

Onsdag bombet russiske styrker et teater i Mariupol er mange mennesker hadde søkt tilflukt. Myndighetene sier at 130 mennesker ble reddet, men at mange fortsatt kan ligge under ruinene.