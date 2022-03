I departementets siste etterretningsoppdatering heter det at Russland «ikke har klart å få kontroll over luften og er i stor grad avhengig av avstandsvåpen» skutt opp fra russisk luftrom.

– Å få kontroll over luften var et av Russlands hovedmål for de første dagene av konflikten, og deres manglende evne til å gjøre det har betydelig dempet deres operasjonelle framgang, skriver departementet på Twitter.