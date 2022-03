Houthi-angrep på oljeanlegg i Saudi-Arabia

Opprørerne traff også et avsaltingsanlegg i Al-Shaqeeq, heter det i koalisjonens uttalelse, sitert av Saudi Press Agency (SPA).

Den saudiledede koalisjonen opplyser at fire droner som ble skutt inn i den sørlige regionen, ble avskåret og ødelagt nær Jemen. Denne regionen er jevnlig mål for drone- og missilangrep fra Houthi-opprørerne.

Også en kraftstasjon nær Jizan ble angrepet lørdag. SPA har lagt ut bilder som viser brannmannskaper som slukker en brann på stedet.

Den 10. mars ble et oljeraffineri i den saudiske hovedstaden Riyadh angrepet, et angrep houthiene tok ansvar for.

Tidligere i uken avviste de iranskstøttede Houthi-opprørerne en invitasjon fra Golfrådet (GCC) om å delta på samtaler mellom de stridende partene i Jemen.

Den saudistøttede regjeringen i Jemen sier samtalene skal holdes mellom 29. mars og 7. april.