Unicef: 1,5 millioner barn flyktet fra Ukraina

Utallige andre er på flukt inne i landet mens krigen fortsetter, sier Unicef i en pressemelding lørdag.

– Krigen i Ukraina fører til massiv internflukt og flyktningstrømmer. Det er forhold som kan resultere i kraftig økning av menneskehandel og en akutt krise når det gjelder beskyttelse av barn, sier Afshan Khan, Unicefs regiondirektør for Europa og Sentral-Asia.

Han sier at barn på flukt er svært utsatt for å bli skilt fra familiene sine, utnyttet og utsatt for trafficking.

Fra 24. februar til 7. mars sier Unicef at de har identifisert 500 barn som er kommet alene over grensa til Romania. Totalt antall på flukt er trolig mye høyere, sier de og oppfordrer myndighetene i landene som mottar flyktninger, til å trappe opp beskyttelsen av barn.