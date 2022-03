De som kom først, var gjerne folk med kontakter utenfor landet, en plan i tankene og et sted å være, mens de som kommer nå, er mer i villrede og vet ikke hva neste skritt blir, sier FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

En talsmann for UNHCR i Rzeszow i Polen, Matthew Saltmarsh, sier at de som kommer fra Ukraina nå, har større behov for hjelp.

– De flyktningene som er kommet i det siste, er mer traumatisert. Mange av dem er i sjokk. Jeg tror det er rett å si at de har færre midler enn dem som kom i første fase av konflikten, sier han.š

UNHCR sier at 3,27 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte landet 24. februar. Polske grensevakter sier at over 2 millioner er kommet til Polen.

– Det vi har merket oss, er at mange av dem ikke har en plan når de kommer, sier Saltmarsh om de nylig ankomne.

– Mange av dem i den første fasen hadde ofte venner, nettverk blant andre ukrainere i utlandet, kontakter og slektninger de kunne gå til og bli hos i begynnelsen, og så utvikle en plan derfra, sier han.

At de siste har mindre idé om hva de skal gjøre, er også en større belastning på Polen som ber stadig flere byer og kommuner om å trå til og bidra med boliger og opphold for de nye flyktningene.