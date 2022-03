Polisario avviser spansk linjeskifte i Vest-Sahara

Spania gjør en stor feil, heter det i en erklæring fra Polisario sent fredag, der bevegelsen uttrykker sin overraskelse over linjeskiftet. Også Polisarios allierte, Algerie, protesterer og kaller tilbake sin ambassadør i Madrid.

Polisario ber alle politiske parter i Spania om å presse regjeringen til Pedro Sánchez til å «korrigere sin grove feil». De viser til at verken FN, Den afrikanske union, EU, Den internasjonale domstolen i Haag eller EU-domstolen anerkjenner marokkansk suverenitet i Vest-Sahara.

Sánchez kunngjorde fredag «en ny fase» i forholdet til Marokko da han for første gang sa at Vest-Sahara kunne være en autonom provins under marokkansk styre, ifølge det marokkanske kongehuset.

Selvstyreløsningen er ikke nevnt av den spanske regjeringen, men den marokkanske framstillingen avvises heller ikke i Madrid. Fredag ble også innholdet i et brev fra Sánchez til kong Mohammed VI kjent. Der står det at Marokkos autonomiforslag er det «mest seriøse og realistiske grunnlaget» for en løsning på konflikten. Spania har hittil forsøkt å være nøytral i konflikten.

Vest-Sahara var en spansk koloni fram til 1975. Etter Spanias tilbaketrekning annekterte Marokko deler av territoriet på Atlanterhavskysten av Nordvest-Afrika. FN anser området for å være et «ikke-selvstyrt territorium», som har rett til selvbestemmelse, og spørsmålet om områdets skjebne har vært uløst i flere tiår.

Polisario kjemper for at Vest-Sahara skal løsrives og bli et uavhengig land, mens Marokko, mens det marokkanske forslaget om såkalt selvstyre ville sementere annekteringen av området.