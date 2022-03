Flere tusen demonstrerer mot høye priser i Spania

Det var ytre høyrepartiet Vox som sto bak demonstrasjonene. Partiet forsøker å utnytte misnøyen som sprer seg mot høye levekostnader som gjør at mange familier strever med å klare seg.

Utenfor rådhuset i Madrid var flere tusen mennesker samlet for å høre Vox-leder Santiago Abascal kreve at statsminister Pedro Sánchez går av.

Mange mener at regjeringen må redusere skatten for å hjelpe dem som sliter. Det kravet støtter også det konservative Folkepartiet PP.

En av regjeringens statsråder, Felix Bolaños, lovte at regjeringen skal legge fram en plan for å redusere prisen på energi og drivstoff 29. mars. Han anklaget Abascal for å utnytte en vanskelig situasjon.