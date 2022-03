EU foreslår solidaritetsfond for Ukraina

– Fondet vil gi betalingsevne til fortsatt støtte til myndighetene og på lengre sikt tjene som ryggraden for gjenoppbyggingen av et fritt og demokratisk Ukraina når fiendtlighetene stopper, skriver EU-president Charles Michel på Twitter.

Han foreslår at partnerland kan bidra til fondet via en internasjonal giverkonferanse, skriver Reuters. Nyhetsbyrået får opplyst at saken blir tema når EU-lederne møtes neste uke.

Russlands invasjon førte til at Ukraina ble utestengt fra internasjonale finansmarkeder. Fondet kan sørge for betalingsevne, og slik bidra til at for eksempel offentlige tjenester og forsvarsevnen opprettholdes.