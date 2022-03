Beskrivelsen kom i en uttalelse fra talskvinne Maria Zakharova fredag. Russland ble onsdag ekskludert fra Europarådet etter at de øvrige 46 medlemslandene enstemmig gikk inn for dette.

– Europarådet mister grunnlaget for sin eksistens på grunn av Vestens russofobiske aktiviteter, sa Zakharova.

– Ved å sette tjenesten for blokkens interesser over dens egne lovbestemte mål, har Europarådet blitt omgjort til et lydig instrument for EU, Nato og deres satellitter, sa hun, og la til at eksklusjonen ikke betyr noe for Russland.

I forkant av den formelle beslutningen i Europarådets ministerkomité, kunngjorde Russland at de ville trekke seg frivillig. Medlemskapet hadde da vært suspendert siden 25. februar, dagen etter invasjonen Ukraina.

Russland hadde vært medlem av Europarådet siden 1996. Eksklusjonen har utløst økt bekymring for menneskerettighetene i landet.