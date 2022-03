Den hviterussiske opposisjonslederen lever i eksil i Litauen, der hun fredag møtte Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

I et intervju med NTB og VG forteller Tikhanovskaja om hvordan hviterussiske regimemotstandere brått måtte forholde seg til krigen i nabolandet.

Noen av dem som lever i eksil, har bidratt med å hjelpe ukrainske flyktninger.

– Vi forstår at Hviterusslands skjebne nå avhenger av Ukrainas skjebne, sier hun.

Avhengig av Putin



Tikhanovskaja er overbevist om at Ukraina vil vinne krigen og at Russland gradvis vil bli svekket. Og Hviterusslands autoritære leder Aleksandr Lukasjenko er avhengig av russisk støtte.

– Når situasjonen i Kreml forverrer seg, vil Lukasjenko føle seg fullstendig sårbar, sier opposisjonslederen.

Selv om russiske styrker angriper Ukraina fra hviterussisk territorium, har hviterussiske styrker så langt ikke rykket inn i nabolandet. Tikhanovskaja mener det er usikkert hva som vil skje framover og beskriver Lukasjenko som uforutsigbar.

Hun sier Russland forsøker å presse ham til å deltar mer direkte i krigen, tross motstand mot dette i Hviterusslands hær.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (t.h.) møtte fredag Svetlana Tikhanovskaja i Litauens hovedstad Vilnius. Foto: Lise Åserud / NTB

Ektemannen fengslet



I møtet med Huitfeldt hadde Tikhanovskaja på seg en T-skjorte med bilde av ektemannen, Sergej Tikhanovskij. Han ble i desember dømt til 18 års fengsel.

Et stort antall opposisjonelle er satt bak lås og slå etter de store demonstrasjonene mot valget i Hviterussland i 2020. Her ble Lukasjenko kåret som vinner, men opposisjonen mener det foregikk omfattende fusk og at den virkelige vinneren var Tikhanovskaja.

Med brutale metoder klarte regimet til slutt å stanse bølgen av protester i etterkant av valget. Men Tikhanovskaja sier det var omfattende antikrigs-protester noen dager etter at russiske stridsvogner rullet inn i Ukraina.

Under demonstrasjonene skal flere hundre mennesker ha blitt pågrepet.

Svetlana Tikhanovskaja hadde på seg en T-skjorte med et bilde av sin fengslede ektemann da hun møtte Anniken Huitfeldt i Vilnius. Foto: Lise Åserud / NTB

Oppfordrer til sabotasje

Mange hviterussiske opposisjonelle spør nå hva de kan gjøre for å hjelpe Ukraina. Tikhanovskaja oppfordrer til sabotasje og ikke-samarbeid for å forsinke de russiske styrkene i Hviterussland.

– Kan du sabotere jernbanelinjer for å stanse russisk utstyr, så gjøre det, sier hun.

Handlinger som setter liv i fare, ønsker hun ikke. Og hun ber hviterussiske aksjonister om å tenke på sin egen sikkerhet.

Tikhanovskaja sier hviterusserne er redde for at krigen skal komme også til dem. En del har hamstret mat for alle tilfelles skyld.

Samtidig frykter unge hviterussiske menn at Lukasjenko skal utkommandere dem til å kjempe i Vladimir Putins krig i Ukraina.