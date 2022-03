– Ifølge foreløpig informasjon er det ingen døde. Men det foreligger informasjon om at én person ble alvorlig skadd, skriver byrådet i Mariupol på Telegram.

Ifølge ukrainske myndigheter ble 130 mennesker reddet ut av bygningen kort tid etter onsdagens angrep, men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdet fredag at det fortsatt befant seg hundrevis av mennesker i ruinene.

Den ukrainske nasjonalforsamlingens ombudskvinne for menneskerettigheter, Ludmyla Denisova, hevdet at over 1.300 mennesker fortsatt befant seg i tilfluktsrommet under den utbombede bygningen, to dager etter angrepet.

– Vi ber for at de er i live, men hittil foreligger det ikke informasjon om dem, sa hun til ukrainsk TV.

Et satellittbilde som viser teateret tidligere i uka. Foran teateret hadde myndighetene skrevet ordet «barn» på russisk, antakelig for å unngå bombing. Foto: AP

Ingen mennesker

Byrådet i Mariupol kommenterte fredag ikke påstandene om at et stort antall mennesker fortsatt skulle befinne seg under ruinene.

Bilder av ruinene, tatt av Azov-regimentet i den ukrainske nasjonalgarden, viser store ødeleggelser, men ikke tegn til redningsarbeidere eller andre mennesker ved bygningen.

Zelenskyj sa på sin side at det pågikk redningsarbeid, til tross for vedvarende russiske angrep.

– Til tross for granatangrep, til tross for alle vansker, vil vi fortsette redningsarbeidet, sa han.

Den ukrainske politikeren Serhij Taruta hevdet at redningsarbeidet hadde krevd liv.

– Mange leger ble drept i forsøk på å redde og behandle mennesker fra bygningen, sa han.

Russland nekter

Det russiske forsvarsdepartementet nekter på sin side for at det var russiske styrker som sto bak onsdagens angrep på teaterbygningen i Mariupol.

– Ifølge tilgjengelige data har det nasjonalistiske ukrainske Azov-regimentet angrepet teateret, som var minelagt tidligere, hevdet departementet tidligere i uka

Azov-regimentet var en ultranasjonalistisk milits som nå er en integrert del av den ukrainske nasjonalgarden og har Mariupol som base.