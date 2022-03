Italia gjør slutt på unntakstilstand og fjerner restriksjoner

Det skjer 31. mars. Deretter trenger ikke italienere å bevise at de har testet negativt for, blitt vaksinert mot, eller nylig blitt friske fra covid-19 for å komme inn på hoteller, offentlig transport og butikker.

Samtidig fjernes publikumsgrensene for kinoer, teatre, idrettsarenaer, utstillinger og museer. Kravet om koronapass vil imidlertid gjelde innendørs på steder som restauranter, idrettshaller, kulturinstitusjoner eller utesteder fram til 1. mai, når hele ordningen avvikles.

Karanteneregler vil nesten fjernes helt. I framtida vil kun italienere med påvist smitte måtte isolere seg, mens nærkontakter vil få forlate hjemmet sitt, uavhengig av om de er vaksinerte eller ei. På skolene er det kun barn med smitte som vil måtte holde seg hjemme.

Kunngjøringen kommer mens koronasmitten er på vei opp igjen i Italia, slik den er i mange land. Torsdag ble det registrert nesten 80.000 nye smittetilfeller og 128 dødsfall. Mer enn 91 prosent av dem over tolv i landet har tatt minst én dose koronavaksine.