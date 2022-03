Flere titalls hvaler strandet i New Zealand

29 av 34 hvaler som strandet, var allerede døde da de ble funnet på den avsidesliggende stranda Farewell Spit på sørøya i New Zealand sent torsdag.

Talsmann Dave Winterburn for dyrevernsmyndighetene sier at de forsøker å redde de siste fem, men understreker at hvalene har vært lenge ute av vannet.

– Dette er en trist hendelse, men hvalstrandinger er et naturlig fenomen, sa han. Årsaken til strandingen er ikke kjent, ifølge Winterburn.

Farewell Spit er en 26 kilometer lang landtunge dannet av sand som strekker seg ut i havet. Den har vært åsted for mer enn ti episoder der grindhvaler har strandet de siste 15 årene. Den største av dem var i februar 2017, da nesten 700 hvaler strandet, og 250 av dem døde.

Forskerne sliter med å slå fast akkurat hvorfor stranda krever så mange liv. En teori er at landtunga skaper en grunn havbunn inne i bukta, som forstyrrer hvalenes navigasjonssystem.

Grindhvaler, den vanligste hvalarten i New Zealand, er særlig utsatt for massestrandinger. De blir opptil seks meter lange, og jevnlig blir de funnet strandet i store grupper.