Juul: Lidelsene i Ukraina er uakseptable

Møtet kom i stand på oppfordring fra Norge og andre medlemsland.

– De menneskelige lidelsene er uakseptable, sa Norges FN-ambassadør Mona Juul i sitt innlegg.

– Nesten hvert sekund siden krigen startet, har et ukrainsk barn blitt flyktning. Over 3 millioner sivile har krysset grensa til naboland for å søke beskyttelse. Og over 2 millioner er på flukt inne i Ukraina, sa hun.

– De flykter fra grusomhetene til Russlands urettferdige og ulovlige krig mot Ukraina. Fra den destruktive kraften til en av verdens største krigsmaskiner. Fra Russlands beskytning av hjem, skoler og sykehus, fortsatte Juul.

– Russland, og Russland alene, bærer det hele og fulle ansvaret for krigen og den humanitære krisen. Russland må stanse sin militære aggresjon mot Ukraina og etterkomme ordren fra Den internasjonale domstolen om øyeblikkelig å stanse sine militære operasjoner i Ukraina, sa hun.

Et russisk utkast til resolusjon, som blant annet etterlyser «en framforhandlet våpenhvile», har ikke fått tilstrekkelig støtte blant de øvrige landene i Sikkerhetsrådet og vil derfor ikke bli fremmet og stemt over som planlagt fredag, opplyser en diplomatisk kilde.