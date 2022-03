Torsdagens vedtak i Kongressen omfatter handelen med både Russland og Hviterussland. Dermed kan president Joe Biden innføre økte tollsatser på flere produkter og ytterligere svekke russisk økonomi som følge av Putins invasjon av Ukraina.

USA har fra før tatt grep for å stanse importen av russisk olje, gass, sjømat, alkohol og diamanter. Vedtaket i Washington tirsdag vil gjøre det mulig å øke kostnadene for import av blant annet stålprodukter, aluminium og kryssfiner.

424 representanter stemte for vedtaket, mens 8 stemte imot. Senatet ventes å stemme raskt over forslaget slik at det blir endelig vedtatt.