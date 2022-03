I et vedtak torsdag kveld oppfordret nasjonalforsamlingen i Riga FN til å ta grep for å beskytte menneskeliv og sørge for sikkerheten til Ukrainas atomkraftverk.

Samtidig krevde de folkevalgte fra Nato- og EU-landet Litauen at det snarest mulig innføres tiltak for å sikre trygge humanitære korridorer på ukrainsk territorium.

Nato har kategorisk avvist å opprette en flyforbudssone over Ukraina, på grunn av risikoen for at de havner i kamp med russiske fly.