FN-domstol kommer med kjennelse om invasjonen av Ukraina

Kjennelsen fra Haag blir den første uttalelsen fra en internasjonal domstol etter at krigen startet for tre uker siden.

Ukraina har trukket Russland for domstolen med påstander om brudd på folkemordkonvensjonen fra 1948. De ber retten beordre umiddelbar stans i krigshandlingene. Ukraina har også bedt retten fastslå at det ikke finnes noe juridisk grunnlag for invasjonen. Russland boikottet høringen i domstolen 7. mars.

ICJs beslutninger er bindende, men domstolen har ingen myndighet til å sørge for at eventuelle pålegg faktisk blir gjennomført.