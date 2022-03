Nær 100.000 personer har nå forsvunnet i Mexico

For etterforskerne var en brent menneskefot hintet de trengte. De fant ut at det lille, ødelagte huset var et sted der lik ble revet i stykker og brent – der noen av Mexicos mange savnede ble utslettet.

Hvor mange som forsvant på dette «utryddelsesstedet» i utkanten av Nuevo Laredo, bare noen kilometer fra grensa til USA? Etter seks måneders arbeid våger krimteknikerne fortsatt ikke å komme med et anslag. I et rom lå de brente likrestene og søppel strødd over hele gulvet i et lag over en halv meter dypt. Beinrester lå strødd over 7.000 kvadratmeter med krattland.

Hver dag plasseres alt teknikerne finner, fra bein, knapper, øreringer og klesbiter i papirposer med lapper som beskriver dem: «Sone E, Punkt 53, Kvadrant I. Beinrester, utsatt for brann.»

52.000 uidentifiserte lik

Så sendes disse beinrestene til laboratoriet i delstatshovedstaden Ciudad Victoria, der kasser med papirposer venter på tur for analyse. Der kommer de til å stå lenge. Det finnes ikke nok ressurser til å analysere alle fragmentene. For mange er savnet, for mange døde.

Her blir utilstrekkeligheten i Mexicos etterforskning av landets nesten 100.000 savnetsaker svært tydelig. Det ligger 52.000 uidentifiserte lik på landets ulike likhus og gravlunder, og da teller man ikke med steder som det i Nuevo Laredo. Folk fortsetter å forsvinne, og nye likrester blir funnet.

– Vi løser én sak, og så får vi ti nye, sukker Oswaldo Salinas, som er sjef for statsadvokatens identifiseringsgruppe i delstaten Tamaulipas.

Kan hjelpe familiene med å finne svar

Det gjøres heller ikke framskritt i rettsforfølgelsen av de skyldige. Nye tall fra Mexicos riksrevisjon viser at ingen av de mer enn 1.600 etterforskningene av forsvinninger som myndighetene eller narkotikakartellene sto bak, endte med tiltale i 2020.

Likevel fortsetter etterforskerne arbeidet sitt. Om ingenting annet kan de kanskje hjelpe en familie med å finne svar. Derfor smilte en av krimteknikerne i Nuevo Laredo selv om hun sto opp til knærne i ødeleggelse: Hun hadde funnet en urørt tann, en sjelden skatt som kan inneholde DNA.

Da Jorge Macias og hans team kom til åstedet, måtte de først rydde kratt og likrester over de siste 100 meterne fram til huset uten å ødelegge bevis. De fant blant annet en øks med blodspor. Lyden av skudd kunne høres i det fjerne. Nærmere et halvt år senere har de fortsatt 2.800 kvadratmeter igjen å gjennomgå på eiendommen.

Tok tre uker å rydde ut badet

Selve huset er de nå ferdig med å etterforske, selv om det fortsatt er fire forkullede rom som ble brukt til kremering. På badet tok det krimteknikerne tre uker å undersøke en sammenpresset masse med likrester, betong og smeltede dekk. Veggene var nedsmurt med fett.

Macias fant huset i august da han så etter mer enn 70 personer som hadde forsvunnet i løpet av det første halvåret av 2021 langs en motorveistrekning mellom storbyene Monterrey og Nuevo Laredo. I Nuevo Laredo finner man den travleste grenseovergangen til USA.

Kamp mellom karteller

Området var kjent som Kilometer 26, etter et punkt på motorveien. Det er den usynlige inngangen til kartellet Noreste (nordøst). Det ligger små butikker på stedet som selger mat og kaffe, selgere står klar med stjålet bensin og narkotika.

Fremmede blir filmet med mobiltelefoner. De fleste som forsvinner i området, er lastebilsjåfører og taxisjåfører, men også en familie og flere amerikanske statsborgere. Et titall er funnet i live.

Den nasjonale savnetkommisjonens leder Karla Quintana uttalte i juli at forsvinningene ser ut til å være koblet til en kamp mellom Noreste-kartellet og Jalisco Nueva Generacion-kartellet. Sistnevnte prøvde å trenge seg inn i området.

Erkjente problemet i 2018

Det er ikke klart om ofrene var narkotika- eller menneskesmuglere, eller bare folk som ble feilidentifisert. Det er også en mulighet for at målet bare var å skape frykt.

Antallet personer som forsvinner økte i rakettfart i 2006, da regjeringen erklærte krig mot narkotikakartellene. I mange år etterpå ignorerte staten problemet, og de savnedes familier måtte selv leke detektiv. Først i 2018 ble det vedtatt at man skulle etablere en nasjonal kommisjon på området.

Så vokste det fram lokale grupper for å bidra til etterforskningen i alle delstater, samt et større juridisk rammeverk og støtte fra FN til å rydde opp i de store mengdene uidentifiserte likdeler.

Kun Colombia har flere ansatte

Totalt er det 98.356 personer som er savnet i Mexico. Selv om landet ikke har vært rammet av borgerkriger eller militærdiktaturer som andre latinamerikanske stater, er det kun i Colombia man finner flere forsvinningssaker. Myndigheter og familier leter fortsatt etter folk som forsvant på 1960-tallet.

President Andrés Manuel López Obrador, som ble innsatt i 2018, var den første som erkjente problemets utstrekning. Samtidig lovet han i 2019 at myndighetene skulle få alle ressursene de trenger.

Den nasjonale savnetkommisjonen skulle ha 352 ansatte i år, men har kun fått hentet inn 89. Problemet er ikke nødvendigvis penger, men å finne søkere som består bakgrunnssjekker.