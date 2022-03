USA gir en milliard dollar i militær hjelp til Ukraina

USAs president Joe Biden vil kunngjøre en ny pakke på 800 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina onsdag, opplyser kilder til flere medier. Her jobber brannvesenet på stedet etter at en boligblokk ble ødelagt i et russisk bombeangrep i Kyiv. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB Foto: NTB