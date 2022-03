To IS-kvinner sendt hjem til Sverige

De ble tatt imot av politiet på Arlanda, og barna tas hånd om av sosialtjenesten.

– Kvinner som frivillig har valgt å slutte seg til terrororganisasjoner, kommer til å stilles til ansvar for sine handlinger. At barna har fått komme til trygghet og bort fra de brutale forholdene, er en lettelse, sier utenriksminister Ann Linde.

Regjeringen går ikke inn på hvem kvinnene er, men nyhetsbyrået TT skriver at hjemsendingen er i tråd med opplysninger til Aftonbladet om at de kurdiske selvstyremyndighetene i regionen mandag besluttet at to kvinner på 28 og 29 år, som hadde sittet i fangenskap, skulle utvises til Sverige sammen med sine barn.

Personale fra det svenske utenriksdepartementet har sammen med sikkerhetspersonell sørget for at «utvisningen har skjedd på et så kontrollert vis som mulig», ifølge svenske myndigheter.

Det anslås at rundt 100 kvinner har dratt fra Sverige til Syria for å slutte seg til IS og andre ekstreme islamistiske grupper siden 2012.